TFF 1. Lig'in 19. haftasının son maçında Şanlıurfaspor, evinde ligin lideri Eskişehirspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Eskişehirspor'un kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Bruno'nun vuruşu üst direkten auta çıktı.
30. dakikada Erkan Zengin'in serbest vuruşta ceza sahası içine gönderdiği top Uğur İnceman'ın kafasının üzerinden auta çıktı.
36. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Abdulaziz Solmaz, kaleyi görür görmez vurdu. Kaleci Boffin, kaleye giden topu yumruklayarak kornere attı.
39. dakikada Bruno'nun pasında topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın, ceza sahasının dışından sert vurduğu top üstten auta çıktı.
51. dakikada Bruno'nun pasında topla buluşan Hasan Hüseyin Acar, ceza sahası içinde topu düzgün bir vuruşla kalecinin solundan kaleye gönderdi. 1-0
52. dakikada kaleci Sinan Ören, defansın arkasına gönderilen topa koşan Bruno'nun önüne yatarak topu son anda kontrol etti.
56. dakikada Batuhan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Oktay Delibalta, topu ayağından açınca mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
59. dakikada Hüseyin Kala'nın gönderdiği topla buluşan Abdulaziz Solmaz'ın vuruşu yandan auta çıktı.
70. dakikada Hüseyin Kala'nın ceza sahası içine gönderdiği topu defans kale ağzında kafayla son anda kornere attı.
79. dakikada Erkan Zengin'in kaleye doğru kullandığı serbest vuruşu kaleci son anda kornere attı.
83. dakikada Şaban Özel'in ceza sahasına gönderdiği topa Artun Akçakın'ın kafa vuruşunu kaleci son anda kurtardı.
85. dakikada Abdulaziz Solmaz'ın pasında topla buluşan Hasan Batuhan Artarslan, topu kalecinin sağından kaleye gönderdi. 1-1
Stat: GAP Arena
Hakemler: Özgüç Türkalp xxx, Erdinç Sezertam xxx, Osman Karakaş xx
Şanlıurfaspor: Sinan Ören xx, Abdulaziz Solmaz xx, Oktay Delibalta xx (Artun Akçakın dk. 70 x), Berkay Can Değirmencioğlu xx, Hüseyin Kala xx, İzzet Yıldırım xx, Kağan Söylemezgiller xx, Halil Köçer xx (Hasan Batuhan Artarslan dk. 55 x), Batuhan Karadeniz xx (Askar dk. 87 ?), Cemil Adıcan xx, Şaban Özel xx
Yedekler: Tomic, Atiemwen, Ndongala, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Eskişehirspor: Boffin xx, Hasan Acar xxx (Hakan dk. 90 ?), Dorukhan Toköz xx, Uğur İnceman xx, Erkan Zengin xx, Kaan Kanak xx (Ofoedu dk. 72 x), Osman Tarık Çamdal xx, Akaminko xx, Hürriyet Gücer xx, Kamil Çörekçi xx, Bruno Mombra xx (Ndong dk. 90 ?)
Yedekler: Kayacan, Mehmet Uçar, Bilal Özer, Semih Şentürk
Teknik Direktör: Mehmet Tezcan
Goller: Hasan Hüseyin Acar (dk. 51) (Eskişehirspor), Hasan Batuhan Artarslan (dk. 85) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Oktay Delibalta, Kağan Söylemezgiller, Askar (Şanlıurfaspor), Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur İnceman (Eskişehirspor) - ŞANLIURFA
Tff 1. Lig
TFF 1. Lig’in 19. haftasının son maçında Şanlıurfaspor, evinde ligin lideri Eskişehirspor’u ağırladı.
TFF 1. Lig'in 19. haftasının son maçında Şanlıurfaspor, evinde ligin lideri Eskişehirspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 sona erdi.