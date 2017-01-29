TFF 1. Lig'in 19. haftasında Manisaspor sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar



13. dakikada Umut'un Ümraniyespor savunması arkasına attığı pasta meşin yuvarlağı önüne alan İsmail Haktan, kaleci Burak'ı geçtikten sonra daha müsait pozisyondaki arkadaşı Gökhan'a pas çıkardı. Gökhan'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0



21. dakikada Samet'in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde gelişine vuran Beleck'in şutunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.



22. dakikada Ümraniyespor atağında Samet'in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Beleck'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden filelerle buluştu. 1-1



44. dakikada Samet'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci İsmail, meşin yuvarlağı güçlükle tokatladı ancak top ceza sahası içi sağ çaprazda Timur'un önünde kaldı. Timur'un meşin yuvarlağı düzelttikten sonra yaptığı vuruşta kaleci İsmail uzanarak, topu kornere tokatladı.



50. dakikada Beleck'in sağ kanatta iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine yerden ortasında gelişine vuran Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan kale ağlarında kaldı.



59. dakikada Gökhan'ın sol köşe direğine yakın bir noktadan orta açarak kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası ile altıpas çizgisi arasında Dimov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1



62. dakikada Manisaspor atağında Gökhan'ın pasıyla topla buluşan Bahattin'in kaleci Burak'ın önde olduğunu fark etmesi üzerine ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşta top filelere gitti. 3-1



73. dakikada Metin'in Ümraniyespor savunması arkasına attığı pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Bahattin'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. 4-1



77. dakikada Ümraniyespor'da Samet, Fahri'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırılarak, oyun dışına gönderildi.



79. dakikada Sebaihi'nin sağ köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Dimov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-1



86. dakikada Mahatma Otoo'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Oğuz'un sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla gitti. 5-2



Stat: Manisa 19 Mayıs



Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Ömer Tevfik Özkuç xx, Önder Yılmaz xx



Manisaspor: İsmail xx, Fahri xx, Mikic xx, Erman xx, Dimov xxx, Umut xx, Metin xx (Perovic dk. 84 xx), İsmail Haktan xx (Savaş dk. 74 xx), Hakan x (Sebaihi dk. 46 xx), Gökhan xxx, Bahattin xxx



Yedekler: Yağızcan, Bakaki, Ümit Yasin, Ozan



Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar



Ümraniyespor: Burak x, Mehmet Sedef x, Oğuz x, Merthan x, Erol xx, Timur x, Samet xx, İbrahim x (Abdullah dk. 69 x), Ömer Can x (Bulut dk. 81 x), Serdar x (Mahatma Otoo dk. 69 x), Beleck xx



Yedekler: Metin, Bahadır, Mücahit, Tarık



Teknik Direktör: Erkan Sözeri



Goller: Gökhan (dk. 13), Dimov (dk. 59 ve 79), Bahattin (dk. 62 ve 73) (Manisaspor), Beleck (dk. 22), Oğuz (dk. 86) (Ümraniyespor)



Kırmızı kart: Samet (dk. 77) (Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Merthan, Beleck, Oğuz (Ümraniyespor), Dimov, Gökhan (Manisaspor) - MANİSA