Tff 1. Lig

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Boluspor kendi evinde Elazığspor ’a 2-1 mağlup oldu.

Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor kendi evinde Elazığspor 'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Caner Ak xx, Candaş Elbil xx, Murat Temel xx

Boluspor: Soner xx, Alim xx, Diarra xx, Furkan xx (Ramazan dk. 81 x), Umut xx (Musa Sinan dk. 66 x), Guido xx, Abdülkadir xx, Kadir xx (Burak dk. 54 x), Poepon xxx, Jansen xx, Vrede xx

Yedekler: Erdi, Necati, Fatih, Hakan,

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Elazığspor: Serdar xx, Onur xx, Mehmet xxx (Ozan dk. 77x), Murat Kalkan xx, Aldin xx, Traore xxx (Mesut dk. 90 x), Timur xz (Gilles dk. 67 x), Hakan xx, Çağrı xx, Tom xx, Kehinde xx

Yedekler: Çağlar, Adem, Berk, Youssef Yeşilmen

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Hakan (dk. 33), Kehinde (dk 45) (Elazığspor), Poepon (dk. 86) (Boluspor)

Sarı kartlar: Kadir, Alim, Burak, Ramazan (Boluspor), Hakan Bilgiç (Elazığspor) - BOLU

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