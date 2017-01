Denizlispor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar



33. dakikada sol kanattan Kerem Can'ın ortasında müsait pozisyondaki Kappel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



35. dakikada Berkay'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Pote çok iyi yükseldi. Kaleci Asil topu güçlükle çeldi.



44. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yasin'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



48. dakikada Burak'ın uzun pasında sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Kappel düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0



66. dakikada Grbic'in gönderdiği uzun pasta topla buluşan Sercan sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Asil meşin yuvarlağı kontrol etti.



68. dakikada Berkay pasında ceza sahası dışında topla buluşan Servan'ın vuruşunda kaleci Asil kornere çeldi.



71. dakikada sol kanattan Serkan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Grbic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Emre Malok xx, Baran Eraslan xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Serdar Akkoçoğlu xx



Denizlispor: Asil Kaan xx, Alperen xx, Taha Can xx, Ziya xx, Yasin xx, Kappel xx, Burak xx, Anıl x (Barış dk. 64 x), Sankoh xx, Güvenç xx, Kerem Can xx



Yedekler: Zeki, Cihan, Moritz, Veli, Taşkın, Berkan



Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın



Adana Demirspor: Emrullah xx, Göksu xx, Servan xx, Mehmet xx (Grbic dk. 59 xx), Franck Pote xx, Sercan xx, de Souza xx, Oğuzhan xx, Raspopovic xx, Berkay xx, Serkan xx



Yedekler: Zülküf, Tufan, Hasan, Metehan, Cemre, Bekir Can



Teknik Sorumlu: Engin İpekoğlu



Goller: Kappel (dk. 48) (Denizlispor), Grbic (dk. 71) (Adana Demirspor)



Sarı Kartlar: : Mehmet, Göksu, Serdar (Adana Demirspor) - DENİZLİ