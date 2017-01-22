TFF 1. Lig'in 18. haftasında Sivasspor sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar



11. dakikada sağ kanattan Ahmet'in ortasında ceza sahasında rakibinden kurtulan Gekas'ın şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.



44. dakikada Yusuf'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta yerden seken topu kaleci Ali Şaşal kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



52. dakikada ani gelişen Boluspor atağında sol kanattan Guido'nun ceza sahasına çevirdiği topu önünde bulan Poepon, pasını Musa'ya aktardı. Musa'nın müsait pozisyonda şutunu kaleci Ali Şaşal kurtararak mutlak bir golü önledi.



61. dakikada Gekas'ın pasında ceza sahasında oyuna girdikten sonra ilk kez topla buluşan Kerim yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



69. dakikada Burhan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Kerim sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 2-0



80. dakikada sol kanattan Kerim'in ceza sahasına yerden ortasında Gekas'ın şutu kaleci Soner'den döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Gekas'ın şutu defansa çarparak kornere gitti.



81. dakikada Galip'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Alim ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 3-0



90. dakikada sol kanatta topla buluşan Guido'nun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1



Stat: 4 Eylül



Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Aleks Taşcıoğlu xxx, Süleyman Özay xxx



Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ziya xx, İbrahim Öztürk xx, Hasan xx, Ahmet xx (Rıdvan dk. 72 x), Galip xx, Yiğit xx, Hakan Arslan x (Kerim dk. 60 xxx), Leandro x (Gökhan dk. 46 x), Burhan xx, Gekas xx



Yedekler: Tolgahan, Ergin, İbrahim İşçi, Adem



Teknik Direktör: Mesut Bakkal



Boluspor: Soner xx, Alim xx, Diarra xx, Guido xx, Abdulkadir x (Jansen dk. 76 x), Furkan xx, Musa Sinan x, (Mitchell dk. 64 x), Yusuf xx, Kadir x (Fatih dk. 81 ?), Cengiz xx, Poepon xx



Yedekler: Erdi, Murat, Necati, Hakan Arslan



Teknik Direktör: Fuat Çapa



Goller: Kerim (dk. 61 ve 69), Alim (dk. 81 k.k.) (Sivasspor), Guido (dk. 90) (Boluspor)



Sarı kartlar: Ahmet (Sivasspor), Yusuf, Soner, Guido, Kadir (Boluspor) - SİVAS