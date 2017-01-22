Tff 1. Lig

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.

Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Bahtiyar Birinci xx, Mehmet Yıldırım xx

Bandırmaspor: Okan Kocuk xx, David Deniz Kılıç xx, Yiğit İsmail Gökoğlan x (Sertaç Çam dk. 59 x), Brinner Souza xx, Gökhan Karadeniz xx, Marino da Silva xxx, Emre Güngör xx, Feridun Kıroğlu x (Doğan Karakuş dk. 69 x), Gökhan Yılmaz xx, Bahri Can Avcı xx, Atabey Çiçek xx (Üstün Bilgi dk. 79 x)

Yedekler: Ali Türkan, Yusuf Akyel, Serkan Sözmen, Bilal Hallaçlar

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Denizlispor: Kaan Güler xx, Alperen Babacan xx, Taha Can Velioğlu xx, Alp Kulga xx, Ziya Alkurt xx (Cihan Özkaymak dk. 90 ?), Yasin Ozan xx, Andre Francisco Moritz x (Barış Örücü dk. 60 x), Leandro Deyrinio Kappel xx, Veli Acar x (Anıl Taşdemir dk. 76 ?), Alfred Sankoh xx, Kerem Can Akyüz xx

Yedekler: Zeki Ayvaz, İsmail Güven, Batıcan Aday, Taşkın İlter

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Sarı kart: Leandro Deyrinio Kappel (Denizlispor) - BALIKESİR

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Türkiye Futbol Federasyonu, Yiğit İsmail Gökoğlan, Fabio Alves Da Silva, Izmir Milletvekil, Gökhan Karadeniz, Bahtiyar Birinci, Mehmet Yıldırım, Bahattin Şimşek, Anıl Taşdemir, Gökhan Yılmaz
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