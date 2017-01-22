TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahası bakımda olan Ümraniyespor, Şanlıurfaspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladı. Ümraniyespor, Beleck'in attığı golle 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
38. dakikada orta sahadan atılan uzun topta Samet, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Düzeltip vuruşunda kaleci Sinan gole izin vermedi.
42. dakikada sol kanattan yapılan ortada kaptan Fevzi, kale önünde müsait pozisyonda topu kontrol etti. Yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
74. dakikada sol kanattan yapılan ortada Oğuz topu indirdi. Savunmanın büyük hatasını değerlendiren Beleck meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
75. dakikada Ümraniyespor'un golünün ardından uzun süre itiraz eden Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, hakem tarafından tribüne gönderildi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan x, Hüsnü Emre Çelimli xx, Abdullah Bora Özkara x
Ümraniyespor: Burak xx, Oğuz xxx, Erol xxx, Merthan xxx, Mehmet xxx, Bulut xx (Abdullah dk. 72 x), Timur xxx, İbrahim xx, Samet xx (Tarık dk. 90 ?), Beleck xxx, Serdar xxx (Bahadır dk. 84 ?)
Yedekler: Metin, Mustafa, Mücahit, Ömer
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Şanlıurfaspor: Sinan xx, İzzet xx, Berkaycan xx, Cemil xx, Şaban x, Kağan xx, Batuhan Artarslan x, Hüseyin xx, Fevzi xx (Artun dk. 77 x), Aziz xx (Mertcan dk. 77 x), Batuhan Karadeniz x (Caner dk. 67 x)
Yedekler: Tomic, Oktay, Atiemwen, Halil
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Gol: Beleck (dk. 74) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Şaban (dk. 58) (Şanlıurfaspor)
Sarı kart: Batuhan Karadeniz (Şanlıurfaspor) - İSTANBUL
Tff 1.lig
TFF 1. Lig’in 18. haftasında sahası bakımda olan Ümraniyespor, Şanlıurfaspor’u Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ağırladı.
TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahası bakımda olan Ümraniyespor, Şanlıurfaspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladı. Ümraniyespor, Beleck'in attığı golle 1-0 kazandı.