TFF 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Balıkesirspor'u 3-2 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar



14. dakikada Erkan Zengin'in kullandığı serbest vuruşta top sol direğe çarparak auta çıktı.



15. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ofoedu'nun çalımlarla ceza sahasına girerek vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0



45. dakikada Erkan Zengin'in köşe atışında Bekamenga ceza sahası içerisinde Ramazan Övüç'ü düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.



45+1. dakikada Erkan Zengin'in penaltı atışında meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.



59. dakikada sol kanatta topla buluşan Erkan Zengin'in ortasında ceza sahası içinde Bruno kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0



61. dakikada Kaan Kanak'ın soldan ortasında Bruno, kafayla topu ağlara yolladı. 3-0



80. dakikada köşe atışından gelen topa ceza sahası içinde iyi yükselen Abdulkadir kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1



85. dakikada ceza sahasına doğru hareketlenen Abulkadir'in aşırtma vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Burak Çalık tamamladı. 3-2



Stat: Eskişehir Yeni



Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Salim Mazlum xx, Murat Ergin Gözütok xx



Eskişehirspor: Boffin xx, Hasan Hüseyin Acar xx (Semih Şentürk dk. 69 x), Dorukhan Toköz xx, Uğur İnceman xx, Erkan Zengin xxx, Ofoedu xxx (Murat Uçar dk. 82 ?), Kaan Kanak xx (Bilal Aziz dk. 74 x), Hakan Çinemre xx, Hürriyet xx, Ramazan Övüç xx, Bruno xxx



Yedekler: Kayacan, Axel Meye, Tarık Çamdal, Aykut Akgün



Teknik Sorumlu: Mehmet Tezcan



Balıkesirspor: Vukovıc xx, Oğuzhan xx, Mehmet Boztepe xxx (Cüneyt dk. 66 x), Nizamettin xx (Abdulkadir dk. 75 xx), Bekamenga xx, Okan xxx, Burak Çalık xx, Glumac x, Bülent x, Kethevoama x, İshak Çakmak xx



Yedekler: Atilla, Şaban, Doğa, Çağatay, İbrahim



Teknik Sorumlu: Can Cangök



Goller: Ofoedu (dk. 15), Bruno (dk. 59 ve 61) (Eskişehirspor), Abdulkadir (dk. 80), Burak Çalık (dk. 85) (Balıkesirspor)



Kırmızı kart: Ramazan Övüç (dk. 90+3) (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR