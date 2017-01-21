TFF 1. Lig'in 18. haftasında Elazığspor, evinde ağırladığı Manisaspor'la 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar



8. dakikada defanstan atılan uzun topla buluşan Bahattin, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1



20. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cajic'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail çeldi.



25. dakikada sağ kanattan Çağrı'nın pasında topla buluşan Traore'nin şutunda kaleci İsmail topu kornere çeldi.



32. dakikada Berk'in pasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci çift yumrukla uzaklaştırdı.



36. dakikada Berk'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Timur'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



55. dakikada Erman, ceza sahası içinde Timur'u düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başında geçen Tom, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



62. dakikada Kehinde'nin ceza sahasında vuruşunda top defansa çarparak Cajic'in önüne düştü. Cajic'in vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1



76. dakikada Elazığspor atağında ceza sahası dışında topu önüne alan Tom'un şutunda meşin yuvarlak az bir farkla üstten auta çıktı.



83. dakikada korner sonrası oluşan karambolde topla buluşan Erman, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2



85. dakikada Youssef kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet'in kafa vuruşuna meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.



Stat: Elazığ Atatürk



Hakemler: Erkan Engin x, Mehmet Kısal x, Kamil Çetin x



Elazığspor: Serdar Kulbilge xx, Mehmet Yiğit xx, Cajic xx, Traore xx, Berk Yıldız xx (Kehinde dk. 46 x), Onur Güney xx, Timur Bayram Özgöz xx (Youssef dk. 76 x), Hakan Bilgiç xx, Murat Kalkan xx, Tom xx, Çağrı Ortakaya xx



Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Ozan, Mesut Saray, Adem Alkaşi, Binya



Teknik Direktör: Bayram Bektaş



Manisaspor: İsmail Şahmalı xx, Metin Yüksel xx, Mikic xx (Muhammet dk. 76 x), Erman Bulucu xx, Dimov xx, Emre Öztürk xx, Hakan Turan xx (Umut dk. 55 x), Ozan Sol x (İsmail Haktan dk. 67 x), Savaş Yılmaz xx, Gökhan Sazdağı xx, Bahattin Köse xx



Yedekler: Yağızcan Akyürek, Mertcan Caner Öztürk, Bakakı, Nuri Terliksiz



Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar



Goller: Bahattin (dk. 8), Erman (dk. 83) (Manisaspor), Tom (dk. 55 pen.), Cajic (dk. 62) (Elazığspor)



Kırmızı kart: Emre (dk. 90) (Manisaspor)



Sarı kartlar: Savaş (Manisaspor), Çağrı (Elazığspor) - ELAZIĞ