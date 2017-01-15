Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 17'inci haftasında evinde ağırladığı Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Hürriyet'in ceza sahası dışında gelişine şutunda top kaleci Erce'de kaldı.
20. dakikada ceza sahasında Hürriyet'in düşürülmesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erkan, meşin yuvarlağını ağlarla buluşturdu. 1-0
28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ofoedu'nun şutu üst direkten döndü. Dönen topa Erkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.
56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
65. dakikada topla ceza sahasına giren Dorukhan'ın pasında Bruno meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
77. dakikada Murat'ın ceza sahası içine ortaladığı topla buluşan Hasan, topu ağlara yolladı. 3-0
Stat: Yeni
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Mustafa Sönmez xx, Gökmen Olgaç xx
Eskişehirspor: Kayacan xx, Hasan xx (Hakan dk. 88 ?), Dorukhan xx, Uğur xx, Erkan xx (Bilal dk. 80 xx), Ofoedu xxx (Murat Uçar dk. 75 xx), Kaan xx, Akaminko xx, Hürriyet xx, Ramazan xx, Bruno xx
Yedekler: Ekrem, Felix, Semih, Aykut
Teknik Direktör: Mehmet Tezcan
Altınordu: Erce xxx, Uğur xx, Yusuf xx, Serkan xx, Erdoğan xx, Sertaç xx (Fatih dk. 68 xx), Arif xx, Abdülkadir xx, Yusuf Yalçın xx (Seydi dk. 32 xx), Barış xx (Alican dk. 46 xx), Yusuf Abdioğlu xx
Yedekler: Berke, Fatih, Kerim, Oğulcan, Enis
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Erkan (dk. 21), Bruno (dk. 65), Hasan (dk. 77) Eskişehirspor
Sarı kart: Yusuf Abdiloğlu, Alican (Altınordu), Akaminko (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR
Tff 1. Lig
Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 17’inci haftasında evinde ağırladığı Altınordu’yu 3-0 mağlup etti.
Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 17'inci haftasında evinde ağırladığı Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.