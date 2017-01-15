Tff 1. Lig

Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 17’inci haftasında evinde ağırladığı Altınordu’yu 3-0 mağlup etti.

Tff 1. Lig

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 17'inci haftasında evinde ağırladığı Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Hürriyet'in ceza sahası dışında gelişine şutunda top kaleci Erce'de kaldı.

20. dakikada ceza sahasında Hürriyet'in düşürülmesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erkan, meşin yuvarlağını ağlarla buluşturdu. 1-0

28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ofoedu'nun şutu üst direkten döndü. Dönen topa Erkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.

56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

65. dakikada topla ceza sahasına giren Dorukhan'ın pasında Bruno meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

77. dakikada Murat'ın ceza sahası içine ortaladığı topla buluşan Hasan, topu ağlara yolladı. 3-0

Stat: Yeni

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Mustafa Sönmez xx, Gökmen Olgaç xx

Eskişehirspor: Kayacan xx, Hasan xx (Hakan dk. 88 ?), Dorukhan xx, Uğur xx, Erkan xx (Bilal dk. 80 xx), Ofoedu xxx (Murat Uçar dk. 75 xx), Kaan xx, Akaminko xx, Hürriyet xx, Ramazan xx, Bruno xx

Yedekler: Ekrem, Felix, Semih, Aykut

Teknik Direktör: Mehmet Tezcan

Altınordu: Erce xxx, Uğur xx, Yusuf xx, Serkan xx, Erdoğan xx, Sertaç xx (Fatih dk. 68 xx), Arif xx, Abdülkadir xx, Yusuf Yalçın xx (Seydi dk. 32 xx), Barış xx (Alican dk. 46 xx), Yusuf Abdioğlu xx

Yedekler: Berke, Fatih, Kerim, Oğulcan, Enis

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Erkan (dk. 21), Bruno (dk. 65), Hasan (dk. 77) Eskişehirspor

Sarı kart: Yusuf Abdiloğlu, Alican (Altınordu), Akaminko (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR

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