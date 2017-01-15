1. Lig'in Lideri Göztepe, Evinde Denizlispor'a 4-2 Yenildi

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Denizlispor'u konuk eden Göztepe, rakibine 4-2'lik skorla mağlup oldu. Maçta taraftarlar, İzmir'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden şehit Fethi Sekin maskeleri taktı. Mücadeleyi şehidin kızı Zeynep Dila Sekin de izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Murat Akın'ın kullandığı köşe atışında Lokman'ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

7. dakikada Leo'nun pasında topla buluşan Adis'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Kaan'da kaldı.

27. dakikada Gosso'nun rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta top kaleci Kaan'da kaldı.

PERDEYİ YASİN OZAN AÇTI

41. dakikada ceza sahasında topla buluşan Yasin Ozan'ın vuruşunda top ağlara gitti. 0-1



52. dakikada Halil'in pasında topla buluşan Adis'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

55. dakikada Halil'in ortasında Tayfur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ

70. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Adis Jahovic, topu ağlara yolladı. 2-1

80. dakikada topla buluşan Kappel topu ağlara gönderdi. 2-2

86. dakikada kaptığı topla ceza sahasına giren Yasin Ozan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-3

ANDRE MORITZ SKORU BELİRLEDİ

90+3. dakikada Denizlispor'un kazandığı penaltıyı kullanan Moritz, topu ağlara gönderdi. 2-4