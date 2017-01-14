TFF 1. Lig'in 17. haftasında Elazığspor, evinde ağırladığı Şanlıurfaspor'la 0-0 berabere kaldı.



Takımlar İzmir'de kahramanca şehit düşen Elazığlı polis Fethi Sekin'in fotoğrafının yer adlığı ve"Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" pankartı ile sahaya çıktı.



Maçtan dakikalar



12. dakikada Tom'un sağ kanattan ceza sahası önüne kadar getirdiği topa savunma müdahale etti ancak meşin yuvarlak Traore'nin önüne düştü. Traore'nin şutunda top az bir farkla auta çıktı.



15. dakikada Şanlıurfaspor atağında Fevzi'nin ortasına defansın müdahale edememesi üzerine top Batuhan'ın önüne düştü. Batuhan'ın dizine çarpan topu kaleci Serdar kontrol ederek mutlak bir golü önledi.



37. dakikada Şanlıurfaspor'un kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Batuhan Artarslan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serdar'ın elinde kaldı.



43. dakikada ceza sahası dışından Hakan'ın vuruşunda, kaleci Sinan topa yatarak hakim oldu.



58. dakikada serbest vuruşu kullanan Berk'in şutunda top az bir farkla auta çıktı.



67. dakikada kontra atakla gelen Abdülaziz önce defansı ardından da kaleciyi geçti ancak kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.



68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



83. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cajic'in vuruşunda kaleci yatarak mutlak bir gole engel oldu.



Stat: Elazığ Atatürk



Hakemler: Erkan Özdamar xx, Soner Maraş xx, Ömer Tevfik Özkoç xx



Elazığspor: Serdar Kulbilge xx, Traore xx, Berk Yıldız xx (Youssef dk. 79 x), Onur Güney xx, Hakan Bilgiç xx, Binya x (Cajic dk. 39 x), Mehmet Yiğit xx, Chehoudi x, Çağrı Ortakayaxx (Tümur dk. 68 x), Murat Kalkan xx, Tom xx



Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Ozan, Mesut Saray, Timur Bayram, Ali Fırat



Teknik Direktör: Bayram Bektaş



Şanlıurfaspor: Sinan Ören xx, Batuhan Artarslan xx, Abdülaziz Solmaz xx (Artun dk. 90 ?), Marc (Askar dk. 25 x), İzzet Yıldırım xx, Kağan Söylemezgiller xx, Halil Köçer xx, Batuhan Karadeniz xx, Cemil Adıcan xx, Fevzi Özkan x (Oktay dk. 81 x), Şaban Özel xx



Yedekler: Tomic, Ömer Dağlı



Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç



Sarı Kartlar: Chehoudi, Çağrı, Youssef, Tom (Elazığspor), İzzet Yıldırım, Halil Köçer (Şanlıurfaspor) - ELAZIĞ