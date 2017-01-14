Tezgahların Zam Şampiyonu Çinekop Oldu

Batı Karadeniz bölgesinde balık tezgahlarında zam şampiyonu kilosu 40 TL'den çinekop oldu.



Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca'da balık fiyatları hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle zamlandı. Balıkçılar, uzun süredir hava şartlarının fırtınalı olması nedeniyle açılamadıklarını belirterek, tezgahlarda balık fiyatlarının artmasına sebep olduğunu belirttiler. Balıkçı tezgahlarında balık fiyatları şöyle:



"Çinekop 40, hamsi 15, istavrit 15, mezgit 20,karadeniz levrek 60,somon 15 TL." - DÜZCE