Tezgahları kültür balıkları süslüyor

Vatandaşlar balık sezonu bitince kültüre yöneldi



SAMSUN - Vatandaşlar, 15 Nisan'da biten balık sezonun ardından denizde yetişen kültür balıklarına yöneldi.

Eylül ayında "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılan balıkçılar av sezonunu kapattı. Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için av yasağı 15 Nisan itibariyle yürürlüğe girdi. Yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte de küçük balıklar sınıfına giren hamsi, istavrit, mezgit ve barbun gibi Karadeniz balıkları tezgahlardaki yerini kaybetti. Bu balıkların yerine kültür balığı olarak yetiştirilen somon, alabalık, levrek ve çupra gibi balıklar tezgahlarda balıkseverlerin ilgisini bekliyor.

Sezonun bitmesinin ardından vatandaşlar balıkçılardan ilgisini kesmedi. Kültür balığı seven vatandaşlar, kendi damak zevklerine göre balık tercihlerini yaparken, balıkçılar da sezonun bitmesine rağmen balığa olan rağbetin devam ettiğini söyledir.

Balıkların oldukça ucuz olduğunu vurgulayan balıkçı Hasan Köse, "Alabalık 10, somon 10, deniz çuprası 20, levrek 15 liradan satılıyor. İnsanlarımız bol bol balık yesin. Sezon bitince şimdi bu balıklar satışa sunuluyor. Bazen kalkan balığı da tezgahlardaki yerini alıyor. Vatandaşların şu anki balıkları olan ilgisi iyi ama küçük balıkları da arıyorlar. Hamsi, mezgit, istavrit ve barbun gibi balıkları arıyorlar" dedi.

Vatandaşların kilosu 10 lira olan alabalığa ilgi gösterdiğini belirten balıkçı Kurtça Aydın ise, "Şu anda deniz levreği, deniz somonu, deniz kefali, deniz çuprası ve alabalık gibi büyük balıklar satıyoruz. Kötek, torik, orkinos gibi balıklar da her yerden geliyor. Karandeniz'de olan deniz balıklarını satmaya çalışıyoruz. Şu anda en çok alabalık ve somona ilgi gösteriliyor. Satışlarımız iyi, Sıkıntı yok. Levrekte bugün kampanya yaptık. Kilosunu 15 liradan satıyoruz. Vatandaşlar kilosu 15-20 lira olan hamsiyi alamıyordu, alabalığın kilosu 10 lira olduğu için alıyorlar" diye konuştu.

Vatandaşlar ise sezon hakkında ikiye bölünmüş durumda. Bazı vatandaşlar sezondan umduğunu hem fiyat olarak hem de bolluk olarak bulduğunu belirtirken bazı vatandaşlar ise bu sezonun balık açısından kötü geçtiğini söylediler.

Balıkseverler 1 Eylül tarihine kadar kültür balığı yemeye devam edecekler.

(ED-SLH-