Tezgahına El Konulan Seyyar Satıcı Elektrik Direğine Çıktı

ADANA'da 47 yaşındaki Osman Boz, zabıta ekiplerinin seyyar tezgahına el konulmasına tepki gösterip, elektrik direğine çıktı.



Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde seyyar satıcılık yapan Osman Boz'un tezgahına zabıta ekipleri 4 kez el koydu. Her seferinde binalara çıkan Boz'un tezgahı dün 5'inci kez alındı. Öfkelenen Boz, Türkmenbaşı Bulvarı üzerindeki yüksek gerilim hattına tırmandı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Atlayacağını söyleyen Osman Boz'un atlama ihtimaline karşı direğin altına branda açıldı. Görevliler Osman Boz'a müdahale etmek için araç merdiveniyle yukarıya çıktı. Akıma kapılma ihtimaline karşı da görevliler, yanlarına aldıkları ahşap sopa ile müdahale etti. Elektrik çarpmasına karşı akımı kesen görevliler yaklaşık 2 saat süren çaba sonrasında Osman Boz'u ikna etti.



Direkten inen Boz, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.



- Adana