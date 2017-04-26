Tezemir: "Bir Maddenin Esiri Olmadan da İnsan Gülebiliyor, Bunu Öğretiyoruz"

Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir, 'Narconon Programı' ile uyuşturucu, uyarıcı ve alkol bağımlılarına, destek ve ilaçsız rehberlik eğitim verdiklerini söyledi.



Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nın eteklerinde 'Narconon Programı' ile uyuşturucu, uyarıcı ve alkol bağımlılarına, destek ve ilaçsız rehberlik eğitimi veriliyor. Programda, madde bağımlılığında uzun süren tedaviler yerine spor, beyin jimnastiği, yeme içme alışkanlıklarında değişiklik ve çeşitli detoks yöntemleri kullanılıyor. Madde bağımlısı kişi, program kapsamında topluma sağlıklı bir birey olarak tekrar kazandırılıyor. Türkiye'de 4 yıldır süren 'Narconon' Türkiye Eğitim ve Rehberlik Programında, madde bağımlısı gençlere hiç ilaç kullandırılmadan 3-4 aylık bir rehabilitasyon süreci gerçekleştiriliyor.



Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir, Narconon programından yararlanmak isteyen kişilerin öncelikle internetten kayıt formu doldurması gerektiğini söyledi.



"Eğitimler kişinin kafasındaki düşünceleri egale etmek"



Kayıt sonrası uygun görülmesi halinde kişinin ailesiyle birlikte tesislere davet edildiğini belirten Vakıf Başkanı Tezemir, "Tesislerdeki birebir görüşmenin ardından program kabulü yapılıyor. Bu programda bağımlılara öğrenci diyoruz, girişi yapılan öğrencilerimiz önce adaptasyon süreci yaşıyor. Eğitmeni ile 2 haftalık bu dönemi eğitimlerle beraber tamamlamakta. Bu eğitimler kişinin kafasındaki düşünceleri egale etmek adına düşüncelerini buradaki tesisimize odaklıyoruz. Doğaya, arkadaşlarına, sohbet etmeye, aktiviteler yapmaya odaklıyoruz. Kişiler burada arkadaşları ile beraber tavla, okey, masa tenisi oynuyorlar, havuzu kullanabiliyorlar. Bunun dışında hobi bahçelerimiz var. Bu bahçelerde istedikleri ürünü ekip, mahsul çıkarabiliyorlar. Bir maddenin esiri olmadan da insan gülebiliyor, bunu öğretiyoruz" dedi.



"İş bulmaları konusunda yardımcı oluyoruz"



Programdan mezun olan öğrencilere iş hayatlarında da yardımcı olduklarını belirten Tezemir, "Eğer öğrencimiz burada başka arkadaşlarına yardımcı olmak isterse eğitmen olarak kadromuza katıyoruz. Kendisi bir takım eğitimlerden geçiyor. Eğitim sertifikasını aldıktan sonra bizimle ekip arkadaşı oluyor. Biz istiyoruz ki dışarıda bağımlı olan arkadaşlarımıza hor gözle bakılmasın, itilip kakılmasın. Çünkü onlarda bu vatanın evlatları. Onlarda önayak olunursa bu program sayesinde tamamen kurtulabilirler. Başta ailelerin bu konuda sorumluluk alması gerekiyor. Bir takım sivil toplum örgütleri ile görüşüp, konuşuyoruz, seminerler veriyoruz, önleme çalışmaları yapıyoruz. Ancak aile doğru bilgilendirildiği zaman çok faydalı sonuçlar alınabiliyor. Bugün onun başına gelen yarın bir başkasının da başına gelebilir. Bu maddeyi artık her yerden temin edebiliyorlar, bunun önüne geçebiliriz. Kurtuluş Vakfı olarak bu işe dört elle sarılmış durumdayız. Hem merkezimizde eğittiğimiz öğrencilerimiz hem de bilinçlendirdiğimiz ailelerimiz ile beraber günden güne daha iyi sonuçlar almaya başladık" şeklinde konuştu. - ANTALYA