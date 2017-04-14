Tezcan hem istihdam da hem ihracatta hedef büyütüyor...

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk yassı mamul üreticisi Tezcan, geçen sene yaptığı 135 milyon USD değerindeki ek tesis ve yeni ürün yatırımlarıyla yakaladığı rüzgârı 2017 yılında da devam ettiriyor. Bu yıla hızlı bir giriş yapan Tezcan, yeni hedef ve planlarını; Swissôtel Büyük Efes İzmir'de iş ortaklarına yönelik düzenlendiği toplantıda anlattı.

Yakın zaman önce 75.000 m² alana yayılan ek tesisini faaliyete alarak üretim kapasitesini 700 bin tondan 1.3 milyon tona çıkartan Tezcan, Türkiye'de bir ilk olan ve korozyon dayanımı üç kat daha üstün bir malzeme olarak öne çıkan yeni ürünü GALVALUME'u tanıtmıştı. Marka tesis ve ürün yatırımı sonrası; ağırlığı mavi yaka olan 145 kişilik personel alımı yapmış, böylelikle çalışan sayısını 465'den 610'a arttırmıştı.

Tezcan, geçen yıl başlattığı başarılı hamlelerini 2017 yılında da istikrarla devam ettiriyor. Bu sene için yönetici ve mühendis pozisyonları için alım yapma kararı alan marka, yeni ürünün GALVALUME'un kullanımının yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yaygınlaşması için çalışıyor.

Tezcan'ın 2017 yılında çalışmalarına aynı hız ve istikrarla devam ettiğini anlatan Tezcan Satış Yöneticisi Gülçin Sarıkaya, "110 bin m2'si kapalı olmak üzere toplam 210 bin m2'lik alana yayılan fabrikamıza kattığımız yeni tesisimiz için personel alımına bu yıl da devam edeceğiz. Geçen yıl yeni yatırımlarımız ile devreye alınan hatlar için sıfırdan mavi yaka kadrosunu oluşturmuştuk. Bu sene ise üretim hatlarına mühendis ve büyüyen yapımıza destek için yönetici pozisyonlarında alım yapacağız" dedi.

Hem ekonomik hem dayanıklı…

Yeni ürünleri GALVALUME'a hem yurt içinden yurt dışından da büyük ilgi olduğunu anlatan Sarıkaya, "GALVALUME Türkiye pazarına girdiği ilk günden bu yana çok sevildi. Kullanım alanı giderek genişliyor. Biz de ürünümüzü ve sunduğu avantajları daha geniş kitlelere anlatmak için yoğun olarak çalışıyoruz. Kaplamanın içeriğinde birbirine yakın oranlarda bulunan alüminyum ve çinko sayesinde yüksek korozyon dayanımına sahip olan GALVALUME, ekonomik olmasının da getirdiği avantaj ile yurt dışından da büyük ilgi gördü" dedi.

Sarıkaya, "GALVALUME Amerika ve Avrupa'da özellikle devlet ihalelerinde yoğun ilgi gören bir ürün. Bu ürünümüz ile müşteri portföyümüzü arttırmayı hedefliyoruz. Geçen yıl yüzde 10 civarında bir büyüme yakaladık. Bu sene de yüzde 10 ila 15 bandında büyüme hedefimiz bulunuyor" dedi.

