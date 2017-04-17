Tezcan Galvaniz, Afrika Pazarını Gözüne Kestirdi

Türkiye yassı mamul üretim sektöründe faaliyet gösteren Tezcan Galvaniz, ihracatta Afrika'ya odaklandı. Kuzey Afrika'da ihracatı olan şirket, bu pazara tamamen hakim olmak istiyor. Yeni yatırımlarıyla 2017 beklentilerini yükselten şirket, büyüme rakamları en az yüzde 10 olarak belirlendi.