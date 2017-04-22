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Tez Nasıl Yazılır
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Tez Nasıl Yazılır

Tez nasıl yazılır ile ilgili Türkiye'de ilk kez seminer düzenlemekteyiz.

Tez Nasıl Yazılır

Tez nasıl yazılır ile ilgili Türkiye'de ilk kez seminer düzenlemekteyiz. 

Tez yazmak isteyen ama nasıl yazacağını bilmeyen öğrenciler için 



Tez konusu nasıl belirlenir


Kaynak taraması nasıl yapılır


Kaynak nasıl bulunur


Giriş nasıl yazılır


Önsöz nasıl yazılır


Tez düzenlemesi nasıl yapılır


Kaynakça nasıl yazılır


Tez savunması nasıl yapılır

Detaylı bilgi almak için 

http://tezdanismani.net/tez-yazim-seminerleri.html

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Pol Center eOfis

Mekan Adresi : Büyüklere Caddesi, Ecza Sokak, No: 4

Başlangıç Saati : 23.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Tez Nasıl Yazılır

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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