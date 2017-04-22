Tez nasıl yazılır ile ilgili Türkiye'de ilk kez seminer düzenlemekteyiz.



Tez yazmak isteyen ama nasıl yazacağını bilmeyen öğrenciler için







Tez konusu nasıl belirlenir





Kaynak taraması nasıl yapılır





Kaynak nasıl bulunur





Giriş nasıl yazılır





Önsöz nasıl yazılır





Tez düzenlemesi nasıl yapılır





Kaynakça nasıl yazılır





Tez savunması nasıl yapılır



Detaylı bilgi almak için



http://tezdanismani.net/tez-yazim-seminerleri.html



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Pol Center eOfis



Mekan Adresi : Büyüklere Caddesi, Ecza Sokak, No: 4



Başlangıç Saati : 23.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Tez Nasıl Yazılır



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır