Tez Nasıl Yazılır
Tez nasıl yazılır ile ilgili Türkiye'de ilk kez seminer düzenlemekteyiz.
Tez nasıl yazılır ile ilgili Türkiye'de ilk kez seminer düzenlemekteyiz.
Tez yazmak isteyen ama nasıl yazacağını bilmeyen öğrenciler için
Tez konusu nasıl belirlenir
Kaynak taraması nasıl yapılır
Kaynak nasıl bulunur
Giriş nasıl yazılır
Önsöz nasıl yazılır
Tez düzenlemesi nasıl yapılır
Kaynakça nasıl yazılır
Tez savunması nasıl yapılır
Detaylı bilgi almak için
http://tezdanismani.net/tez-yazim-seminerleri.html
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Pol Center eOfis
Mekan Adresi : Büyüklere Caddesi, Ecza Sokak, No: 4
Başlangıç Saati : 23.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Tez Nasıl Yazılır
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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