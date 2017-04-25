Teyo Pevlivan Darıca'da Sahne Aldı

Teyo Pehlivan tiplemesiyle ün yapan Cumhur Seval'ın da aralarında bulunduğu Bizim Konak isimli yetişkin tiyatrosu Darıcalılara eğlenceli saatler geçirdi.



Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde sergilenen tiyatro için kültür merkezini dolduran Darıcalılar Teyo Pehlivan'ın esprileriyle eğlenceli saatler geçirirken, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ta tiyatroyu izleyenler arasındaydı. Sanat yönetmenliğini Cumhur Seval (Teyo Emmi) ve yönetmenliğini Semih Yetimoğlu'nun yaptığı Geleneksel Türk Tiyatrosunun örneklerinden biri olan 'Bizim Konak' tiyatro oyununda, varlıklı bir ailenin oturduğu konakta yaşanan tirajı komik olaylar ele alınırken, Teyo Pehlivan gösterdiği performans ve fıkralarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.



Programın sonunda oyunculara teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Nisan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Erzurum Şehir Tiyatrosunun sahnelediği 'Bizim Konak' isimli tiyatro oyununu siz değerli hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek olan etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.



Nisan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Otogargara isimli tiyatro oyunu 26 Nisan Çarşamba günü saat 20: 00'da izleyicilerle buluşacak. - KOCAELİ