Teyev Polis Balosu

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Görevleri uğruna vatan, millet ve bayrak için seve seve canlarını veren kahraman şehit polislerimiz, ruhunuz şad olsun. Aziz şehitlerimiz, sizlerle ne kadar övünsek, gurur duysak azdır. Sizlerin şehadetiyle bu mücadele uğruna halen görev yapan meslektaşlarınız tarafından bu kutsal görev azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." dedi.



Türkiye Emniyet Teşkilatı Yetimleri Eğitim ve Yardım Vakfı (TEYEV) tarafından düzenlenen 35. Polis Balosu Condrad Hotel'de gerçekleştirildi.



İstanbul Valiliği himayesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği geceye katılan misafirleri İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile eşi Müberra Çalışkan ve TEYEV Başkanı Maral Öztekin kapıda karşıladı.



Türk Polis Teşkilatının 172. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen 35. Geleneksel Polis Balosu'na Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre, eski OHAL Valisi Ünal Erkan, emniyet teşkilatı mensuplarının yanı sıra iş, siyaset ve sanat dünyasından birçok kişi katıldı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telgrafının okunmasının ardından gece TEYEV Başkanı Maral Öztekin'in vakfın faaliyetlerini anlattığı konuşmasıyla başladı.



Çalışkan ise TEYEV tarafından organize edilen özel geceye katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için bölücü tüm unsurlara karşı polis teşkilatının canı pahasına kahramanca ülkeyi savunduğunu söyledi.



TEYEV'in binlerce şehit ve gazisi bulunan büyük bir teşkilat olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:



"Görevleri uğruna vatan, millet ve bayrak için seve seve canlarını veren kahraman şehit polislerimiz, ruhunuz şad olsun. Aziz şehitlerimiz, sizlerle ne kadar övünsek, gurur duysak azdır. Sizlerin şehadetiyle bu mücadele uğruna halen görev yapan meslektaşlarınız tarafından bu kutsal görev azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Çok büyük olan teşkilatımız, şehitlerimiz ve gazilerimizin yakınlarının her zaman yanında olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Onların emaneti olan, eşleri çocukları ve yakınları bizlere emanettir. Bu kutsal emanetleri her zaman özenle koruyacağız."



Konuşmaların ardından TEYEV'e katkıda bulunan bazı iş adamlarına Çalışkan tarafından plaket takdim edildi.



TEYEV tarafından yılın polisi seçilen Mustafa Çalışkan'a plaketini Ünal Erkan takdim etti.



Sibel Can'ın konser verdiği gece, 172. yıla özel pastanın kesilmesinin ardından sona erdi.