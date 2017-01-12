Chef's Table Mutfak Akademisi'nde gerçekleşecek "Tex Mex" adlı workshop etkinliğinde Meksika mutfağını keşfedeceksiniz.



"Kırmızı et olmadan sofralar eksik" diyenlerden misiniz? ya da "Yemeğe tadını veren acı biberdir" diyenlerden mi? Efsane Tex-Mex lezzetleri ile eğlenceli bir workshop deneyimine hazır olun! Fajita'dan Taco'ya, bu lezzetlerin sırlarını keşfedin.



Chilli beef tacos



Beef fajita, avokado, salsa ve ekşi krema sos ile



Meksikan fasulyeli ve cheddar peynirli tostadas



Özel tasarım görüntü ve ses sistemli U düzendeki workshop mutfağında, eğitim şeklinde yapılacak workshop'ta, özel şef masanızda ziyafet düzeninde yemeklerinizi sırasıyla hazırlayıp yiyebilirsiniz.



Programlar en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.



Workshoplar özel tasarım mutfaklarda tek kişi çalışılarak gerçekleştirilir.



Derslerin telafisi yapılmamaktadır.