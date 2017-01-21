Tevfik Yamantürk Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı İçin Adaylığını Açıkladı

Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta yapılacak Divan Kurulu Başkanlık Seçimi için ilk aday Tevfik Yamantürk oldu.



Bugün gerçekleştirilen yeni kulüp binasının açılışı sonrası Vodafone Arena'da bir basın toplantısı düzenleyen Yamantürk Divan Kurulu başkanlığına adaylığını resmen açıkladı.



Tevfik Yamantürk, "İnşallah hayırlısı ile adayım. Medeni bir seçim bekliyorum. Cumhuriyetimizin ilanından önce kurulup sonra bugüne kadar gelen bir kaç kurumdan birisidir Beşiktaş ve Beşiktaş'ımıza her zaman sahip çıkmalıyız. Yalçın Karadeniz ile zaten arkadaşız. İki gün önce bir araya geldik konuştuk kendisi ile. O'ndan kendi istediği iki yöneticiyi listeme alabileceğimi söyledim cevap bekliyorum" diye konuştu.