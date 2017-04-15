- Tevfik Yamantürk: "Beşiktaş camiası huzuru seçti"



İSTANBUL - Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü divan kurulu seçiminde tek aday olan ve kazanan Tevfik Yamantürk, kongrenin ardından yaptığı açıklamada "Beşiktaş camiası huzuru seçmiştir" dedi.

Vodafone Arena'da yapılan olağanüstü divan başkanlık seçimini kazanan Tevfik Yamantürk, sandıklardaki oyların sayılmasının ardından konuşmasını yaptı. Kullanılan 933 oyun 875'ini alarak Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı seçilen Yamantürk, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sabahtan bu yana ayakta bekleyen polis arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Bazı durumlar nedeniyle böyle genç arkadaşları böyle bekletmek beni üzüyor. Elime bazı rakamlar verildi. 933 oy kullanılmış. Bu oyların yüzde 94'ü olan 875'ini almışız. Beşiktaş camiası huzuru seçmiştir. Beşiktaş şahlandı ve aldı başını gidiyor. Kartal kanatlandı diyoruz. Bizim vazifemiz buna engel olmak değil yardımcı olmaktır. Herkese ben ve arkadaşlarım adına kalpten teşekkür ediyorum" dedi.