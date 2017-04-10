Tevfik Yamantürk: "Arkadaşlarımla Beraber Bir Vazifeyi Yerine Getireceğimize İnanıyorum"

Beşiktaş'ta divan başkanlığına aday olan Tevfik Yamantürk, "Arkadaşlarım bana 'başına iş alıyorsun' dediler. Ben başıma iş aldığıma inanmıyorum, arkadaşlarımla beraber bir vazifeyi yerine getireceğimize inanıyorum. Çıkış noktamız son derece basit" dedi.



Siyah-beyazlı kulübün cumartesi günü gerçekleştireceği Divan Başkanlık Seçimi öncesi, Tevfik Yamantürk başkan adaylığını açıkladı. Yamantürk, divan üyeleriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil'de Yamantürk'ü yalnız bırakmadı.



Tevfik Yamantürk, "Kulüpler bir gün uyandığımızda Çinlilerin, Rusların ve Arapların eline geçmiş olmamalı. Teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettim. Arkadaşlarım bana 'başına iş alıyorsun' dedi. Ben başıma iş aldığıma inanmıyorum, arkadaşlarımla beraber bir vazifeyi yerine getireceğimize inanıyorum. Çıkış noktamız son derece basit. 6 yıl sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız, inşallah 1000. yılı da kutlanır. Baktığımız zaman Osmanlı'dan bu güne kalan 10-15 tane kurum var. Spor kulüplerimiz de bunların içinde. Bu kulüplerimize sahip çıkmalıyız. Beşiktaş'a sahip çıkmalıyız. Kulüpler bir gün uyandığımızda Çinlilerin, Rusların ve Arapların eline geçmiş olmamalı. Biz de bu düşünce ile Beşiktaş'a sahip çıkmak için aday olduk. Eğer teveccüh gösterirseniz bu görevi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.



Tevfik Yamantürk'ün divan kurulu listesinde ise şu isimler yer alıyor:



"Fethi Hinginar, Fikret Kuzucu, Turgay Pirinç, İlhan Gölvan, Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek." - İSTANBUL