Tevfik Yamantürk: "Allah'a Şükür İyi Yoldayız"

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan yeni Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların borçlarının ödenebilir seviyede olduğunu söyleyerek, "Allah'a şükür iyi yoldayız" dedi.



Vodafone Arena'da yapılan Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün iyi bir yolda olduğunu söyledi. Beşiktaş için daha fazla çalışacaklarını ifade eden Yamantürk, "15 gün önce vazife aldık. Kendi işlerimizden çaldığımız vakti kulübe ayırmaya çalışıyoruz. Biz bunu yapıyoruz ama inanın yönetim kurulu bizden daha fazla çalışıyor ve kendilerine kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 25 yılı aşkın bir kurul olan Beşiktaş Divan Kurulu ağabeylik yapılan bir kuruldur. Bütün gayemiz Beşiktaş'a katkı sağlayacak çalışmalar yapmak olmaktır. Atılmış ve uzaklaştırılmış demek istemiyorum, teneffüse çıkmış ağabeylerimiz var. İzninizle tüzüğümüzde bir değişikliğe giderek aramıza katılmalarını sağlayacağız. Bunu Temmuz ayı toplantımızda önünüze getireceğiz. Yeni seçildiğimiz için tüzüklerdeki bazı yapılanmalardan dolayı bazı mali verileri istediğimiz gibi sizlere sunamıyoruz. Kulübümüzün gelirleri faizleri ödüyor mu, bunu bir anlatalım, ana paradan bir şey ödüyor mu bunu anlatalım.Sağlıklı sularda yüzmeye başlayacak mıyız, bunu anlatalım. Allah'a şükürler olsun iyi yoldayız ve borçlar kontrol altında, ödenebilir durumda. Marka değerimiz çok büyük. Bu marka değeri olduğu müddetçe, Allah'a şükürler olsun kulübümüzde Çince, Arapça ya da Rusça duymayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL