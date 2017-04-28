Tevfik Fikretliler Bilimi Sokağa Taşıdı

Öğrencilerinin bilim alanında ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği birnciliklerle adından sıkça söz ettiren İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları hayatın her alanında bilimin olduğunu göstermek amacıyla "Hayatın İçinde Bilim" temalı Bilim Şenliği düzenledi. Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde işlenen konulardan günlük hayatta kullanılmaya uygun olan bazı deneyleri sokaktaki halk ile paylaşan öğrenciler İzmirliler'in yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cumhuriyet değerlerine bağlı bilimsel eğitim anlayışı ve yüzde 100 başarı hedefiyle yeni nesiller yetiştirdiklerini vurgulayan İzmir Özel Tevfik Fikret Anadolu - Fen Lisesi Müdürü Dürrin Toksöz, Türkiye'deki bütün Fransızca eğitim veren okulların katıldığı robot yarışmasında iki yıldır birincilik ödülünü kazandıklarını hatırlattı.