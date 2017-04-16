Tevez'den 38 Milyon Euro'luk Gol

Rekor bir ücret karşılığında Çin'in Shangai Shensua takımına transfer olan Tevez, sakatım diyip Disneyland'a gidince ortalık karıştı.



38 milyon Euro'luk ücretiyle dünyanın en çok kazanan futbolcusu durumunda yer alan Tevez'e sosyal medyaya tepki yağdı. Shangai Shensua Yöneticisi Ma Yue ise oyuncularına sahip çıkarak, Tevez'in bu konuda eleştirilmesinin yanlış olduğunu, bunun Arjantinli futbolcunun özel hayatına girdiğini kaydetti.



Tevez Çin'e geldiğinden bu yana 4 maçta 1 gol atabildi.