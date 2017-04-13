Zinnure Türe'nin yönettiği "Tevatür" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



İki kadının içinde bulundukları zamana sordukları sorularla başlayan yolculukları, hiç duyulmamış/görülmemiş bir yerin hayalinin peşine düşmeleriyle devam eder.



"Tevatür" birbirlerinin hayallerinden beslenerek büyüyen/ ilerleyen/gelişen/olgunlaşan iki kadının yolculuğunun fiziksel anlatım diliyle oluşturulmuş bir hikayesi. Zamana ve mekana kendi diliyle yeniden bakan "Tevatür" bir yandan hayal edilen bir dünyanın performatif bir arayışındayken bir yandan da bugünü tekrar tekrar hatırlıyor.



"Tevatür" kelime anlamı olarak; kaynağı ispatlanamayan birtakım olguların, kavramların, yahut hikayelerin kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Tevatür, "Proje Difüzyon" ekibi tarafından tasarlandı. Dünyanın farklı yerlerinden 16 kadın sanatçının, kendi tespit ettikleri sorunlara yönelik bir çözüm üretmesi ve bunu yine kendi sanatsal dilleriyle "Proje Difüzyon" ekibine ulaştırmasıyla gerçekleşti. "Proje Difüzyon" ekibindeki oyuncu, yönetmen ve tasarımcılar diğer kadın sanatçılardan gelen bu materyallerden yola çıkarak hazırladıkları "Dişil Ütopyalar"ını kurgulayıp bir performansa dönüştürdüler.



Proje Tasarımı / Yönetmen: Zinnure Türe



Yönetmen Yardımcısı: Merve Ceyhan



Işık Tasarım: Ayşe Ayter



Afiş: Eren Su Kibele Yarman



Görsel Tasarım: Tanya Soykök



Kostüm Tasarım: Anıl Tankut Dilaver



Oyuncular: Hicran Demir, Ladin Avşar



Katılımcı Sanatçılar: Penny Arcade, performans sanatçısı, ABD/ Georgina Tatsi, oyuncu, Kıbrıs /Myrto Tsilimpounidi,sosyolog, performans sanatçısı, Yunanistan/ Ally Walsh, öğretim görevlisi, performans sanatçısı, Güney Afrika /Anna Zaumpa,dansçı, Yunanistan/ Mari Wall, dansçı, Norveç /Maria Fillini, oyuncu, Yunanistan /Sofia Frese, dansçı, Meksika /Shirley Niclais, oyuncu, Fransa/ Vanessa Macaulay, dansçı, İngiltere/Lidia Cangiano, oyuncu, İtalya /Alfiya Yembergenev, oyuncu, Kazakistan/Neus Canalias, dansçı, İspanya /Sasha Rainbow, sinema yönetmeni, Yeni Zellanda/Nawel Benzine, video sanatçısı, Fransa/ Jemma Mae, dansçı, İngiltere



Teşekkürler; ÇADIR Stüdio, Adalet Çavdar, Özgül Esma Akıncı, Serra Özhan-Yüksel, Can Güvenç, Okan Kuzer, Serdar Güler, Burcu Doğan, Aslıhan Azeri, Dilan Tanal, Alper Turan, Athina Zisimopoulou, Emre Akal, Sena Taşkapılıoğlu, Ezgi Keskin, Derya Günaydın, Dilara Topuklular, Derya Uygurlar, Berivan Doğan, Ceren Saner, Zeynep Kuyumcu



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tatavla Sahnesi



Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B



Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Tevatür



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır