Tevatür

Zinnure Türe'nin yönettiği "Tevatür" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Tevatür

Zinnure Türe'nin yönettiği "Tevatür" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İki kadının içinde bulundukları zamana sordukları sorularla başlayan yolculukları, hiç duyulmamış/görülmemiş bir yerin hayalinin peşine düşmeleriyle devam eder.

"Tevatür" birbirlerinin hayallerinden beslenerek büyüyen/ ilerleyen/gelişen/olgunlaşan iki kadının yolculuğunun fiziksel anlatım diliyle oluşturulmuş bir hikayesi. Zamana ve mekana kendi diliyle yeniden bakan "Tevatür" bir yandan hayal edilen bir dünyanın performatif bir arayışındayken bir yandan da bugünü tekrar tekrar hatırlıyor.

"Tevatür" kelime anlamı olarak; kaynağı ispatlanamayan birtakım olguların, kavramların, yahut hikayelerin kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Tevatür, "Proje Difüzyon" ekibi tarafından tasarlandı. Dünyanın farklı yerlerinden 16 kadın sanatçının, kendi tespit ettikleri sorunlara yönelik bir çözüm üretmesi ve bunu yine kendi sanatsal dilleriyle "Proje Difüzyon" ekibine ulaştırmasıyla gerçekleşti. "Proje Difüzyon" ekibindeki oyuncu, yönetmen ve tasarımcılar diğer kadın sanatçılardan gelen bu materyallerden yola çıkarak hazırladıkları "Dişil Ütopyalar"ını kurgulayıp bir performansa dönüştürdüler.

Proje Tasarımı / Yönetmen: Zinnure Türe

Yönetmen Yardımcısı: Merve Ceyhan

Işık Tasarım: Ayşe Ayter

Afiş: Eren Su Kibele Yarman

Görsel Tasarım: Tanya Soykök

Kostüm Tasarım: Anıl Tankut Dilaver

Oyuncular: Hicran Demir, Ladin Avşar

Katılımcı Sanatçılar: Penny Arcade, performans sanatçısı, ABD/ Georgina Tatsi, oyuncu, Kıbrıs /Myrto Tsilimpounidi,sosyolog, performans sanatçısı, Yunanistan/ Ally Walsh, öğretim görevlisi, performans sanatçısı, Güney Afrika /Anna Zaumpa,dansçı, Yunanistan/ Mari Wall, dansçı, Norveç /Maria Fillini, oyuncu, Yunanistan /Sofia Frese, dansçı, Meksika /Shirley Niclais, oyuncu, Fransa/ Vanessa Macaulay, dansçı, İngiltere/Lidia Cangiano, oyuncu, İtalya /Alfiya Yembergenev, oyuncu, Kazakistan/Neus Canalias, dansçı, İspanya /Sasha Rainbow, sinema yönetmeni, Yeni Zellanda/Nawel Benzine, video sanatçısı, Fransa/ Jemma Mae, dansçı, İngiltere

Teşekkürler; ÇADIR Stüdio, Adalet Çavdar, Özgül Esma Akıncı, Serra Özhan-Yüksel, Can Güvenç, Okan Kuzer, Serdar Güler, Burcu Doğan, Aslıhan Azeri, Dilan Tanal, Alper Turan, Athina Zisimopoulou, Emre Akal, Sena Taşkapılıoğlu, Ezgi Keskin, Derya Günaydın, Dilara Topuklular, Derya Uygurlar, Berivan Doğan, Ceren Saner, Zeynep Kuyumcu

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Tatavla Sahnesi

Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Tevatür

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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