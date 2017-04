Tetiker "Turizm Fakültesi'ne Yer Gösterilememesi Utançtır"

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Yaşar Tetiker düzenlediği basın toplantısında kurulma kararı alınan Turizm Fakültesi'ne bir yıldır yer gösteremeyen siyasileri eleştirdi.



Kdz. Ereğli TSO Başkanı Yaşar Tetiker, oda hizmet binasında basın toplantısı düzenleyerek ilçedeki ekonomik gelişmeler ve gündeme dair konularda değerlendirmeler yaptı. Tetiker'in basın toplantısında Başkanvekili Sertan Yalçın, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Çivici, Mehmet Remzi Alim, Abdülkadir Çınar, Sibel Demirçin ve Hasan Yavuz da hazır bulundu.



Tetiker, şehitler için başsağlığı diledi



Basın toplantısı öncesi Tetiker, gazetecilere Ereğli ve TSO'nun tanıtım filmini izlettirdi. Tetiker, konuşmasına Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan 12 asker, polis ve hakime Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Milleti'ne başsağlığı dileyerek başladı.



"Öğrenci sayısını bin 700'de 3 bin 500'e çıkardık"



Göreve geldiklerinde ilçede bin 700 olan üniversite öğrencisi sayısını artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Tetiker, öğrenci sayısını 3 bin 500'ün üzerine çıktığını söyledi. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ile karşılıklı güvene dayalı ortak çalışmalar yaptıklarını anlatan Tetiker, ilçeye kurulma kararı alınan Turizm Fakültesi'ne bir yıldır yer gösterilmemesine tepki gösterdi. Tetiker konuşmasında "Sayın Rektör daha bir ay önce burada yaptığımız bir toplantıda Turizm Fakültesine öğrenci alınacağının sözünü verdi. Bu hadisede ilçemizde öğrenci sayısının artmasına vesile olacak. Peki, bu siyasi dediğimiz efendiler ne yaptı bu konuda? Hala bize yer gösterecekler. Onu da çözecek olan biz oluruz, problem değil. Daha önce Sayın Rektör 1 trilyonluk projeyi getirdi koydu önümüze; ki bizim mutabakatımız da öyleydi, biz bu projeyi yapacaktık, kendisi de öğrenci sayımızı arttıracaktı. Girdik yaptık projeyi. Eğer en başından bizim irademizde olsaydı bu iş biz öğrenci sayısını 10 bin olmasın da 7-8 bin civarına getirmiştik şimdiye kadar. Bu sorunu kökten çözmüştük. Bu sorunu çözmeniz Kdz. Ereğli'ye para girmesi, bütün esnafın rahatlaması anlamına geliyor" dedi.



"Halktan oy alanlar işleri takip etmeli"



Erdemir'in özelleştirilmesi ile birlikte yaşanan sıkıntıları gündeme getiren Tetiker, o dönem görevde olan siyasileri de eleştirdi. Tetiker konuya ilişkin olarak şunları söyledi; "Erdemir'i almışsın. Hep söylüyoruz; satış, satın alma, nakliyeyi değişik programlarla elimizden koparmışsın. Kopardığın zaman yerine başka bir konsept koyman lazım. Bunu kim düşünecek, Ticaret ve Sanayi Odası düşünmeyebilir, siyasetçi bunu yapmış. Çünkü, Erdemir'i veren siyasetçi burada. Bunu sorgulamaya kalktığım zaman 'bizim o günlerde yapacak bir şeyimiz yoktu, hükümet programıydı' dedi Ereğli'den seçilmiş milletvekili. Hiçbir yaptırımım olmadığı halde ben bütün bu işlerde mücadelemi veriyorum. Tüm bunları en iyi takip etmesi gerekenler siyasiler, çünkü oy alıyor halktan. Bu memleketten sen oyu al git Ankara'ya sonra dön sırtını unut. Böyle bir şey yok. Sorgulayacağız, sorguladığımız zaman da kimse rahatsız olmayacak bundan. Benim bu saatten sonra kaybedecek bir şeyim de yok. Belediye başkanlığına aday değilim, milletvekilliğine aday değilim. Buradaki adaylığım söz konusu olduğu zaman da benim kardeşlerim var, bir ekibim var. Sokaktakilere bırakmamak için bu işi haliyle tekrar bize bu işin başına geç derlerse, sağlığımız da el verirse devam ederiz" dedi.



"Kdz. Ereğli'ye OSB'yi biz kazandırdık"



Kendisine yönelik ortaya atılan iddialara ve eleştirilere de yanıt veren Tetiker, yaptıkları icraatlardan örnekler verdi. Tetiker sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Çok hassas bir dönemde Kdz. Ereğli. Bu dönemde de 2004'teki gibi aynı krizi yaşarsa Kdz. Ereğli, en az 30 sene kendisine gelemez. Gitti mi bir daha geri getiremezsiniz, ekonomi soğumaya gelmez. Para, akışkanlığı sever, o akışkanlığın önünü keserseniz mümkün değil bir daha geri getiremezsiniz. Herkesin aklını başına alması lazım. Kimlik hastalığı olan insanlar var, başka hiçbir kabiliyeti yok adamın. Param var, pulum var bir de kimliğim olsun, makam olsun. Bu tip insanlara prim verir de buraları teslim etseniz olay biter. 10 gramlık akıllarıyla bizi sorguluyorlar beyefendiler. Neymiş sanayiye önem vermemişiz de 30 senedir sac tüccarlarının odası olmuşuz. Kim yapmış organize sanayiyi; 400 işçi sayısından 2 bine çıktı şimdi orası. Ana yollarını, yan yollarını, çevre düzenlemelerini hepsini yapmışız, değerini arttırmışız. Anlatmak istediğim şu; yanlışlar bizim tarafımızdan gelmiyor ama bize fatura edilmek isteniyor. Sorgulanma bize geliyor. Benim ne günahım var; buranın tüzüğü, yönetmeliği, çalışma sistemi belli. Ben bütün sıkıntıları Ankara'daki siyasilere ve ilgililere bildirir geçerim. Ben hayatımda dosya vermedim bundan önceki ve şimdiki milletvekili haricinde. Hayatımızda ilk defa artık dosya verir olduk. Yakışıyor mu bu. Sen milletvekilisin geleceksin buraya, oturacaksın bizim derdimizi dinleyeceksin. Seçilmeye kadar iyi, her hafta gel, oyu alıncaya kadar her şey güzel oyu aldıktan sonra kalk git her şeyi unut. Bana arkasını dönmek demek, size arkasını dönmek demek. Herkesin çoluğu çocuğu var. Sizin bu evlatlarınızın geleceğini teminat altına almak, bizlere düşer. Bizim çalışmalarımız sonucunda inşallah olacak. Biz kimseye küsemeyiz, kimseye kırılamayız, kimseye düşman diyemeyiz. Biz herkesi seveceğiz, sarılacağız hep birlikte meseleyi bitireceğiz. Sonuç para, geçim başka bir şey değil."



"Sen bu memlekete ihanet ediyorsun"



BEÜ tarafından Kdz. Ereğli ilçesine kurulması kararı alınan Turizm Fakültesi'ne 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci kaydı yapılacağını belirten Tetiker, siyasilerin bir yıldır yer bulmamasına tepki gösterdi. Tetiker konuya ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Bir seneye yakın oldu Turizm Fakültesi mevzusu halen daha yer gösterilmiş değildir. Bunun bilhassa kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum. Bu bizim için utançtır. Rektörlük bize vermiş bu bölümü. Rektörlük istese bu fakülteyi alır başka yere verir, bize güvendiğinden dolayı bunu yapmıyor. 10 kere söyledik siyasilere ne oldu bizim bu Turizm Fakültesi'nin yeri diye. Siz sorgulasanız 40 tane senaryo çıkarırlar. Halen daha bizim çabalarımızla oluşmuş olan bir fakülteye sen yer göstermiyorsun. Bu haksızlığın da ötesinde. Sen bu memlekete ihanet ediyorsun, en büyük kötülüğü yapıyorsun. Sana bu hakkı kimse vermez. Ben yapmışım, karşılığını da almışım. Bir daha da yaparım bir proje nedir yani Turizm Fakültesi'nin istihdam edeceği kaç öğrenci varsa bir daha bina yaparım. Benim canım kurban. Tek hadise bize güvenmeleri. Bina yoksa bizim yaptığımız yerler yok mu? Ne dedin sen bize kantinden dersliğe çevrilebilir. Dersliği çevirir öğrencileri yerleştirir. Biz ihtiyaç halinde hemen iyi kötü bir bina yaparız, yapmak zorundayız. Allah'ın izniyle biz bunu yapacağız. Burada geri dönüş yok."



Tetiker ayrıca gazetecilerin Zonguldak'ın büyük şehir yapılmasına karşı ortak bir tavır koyup karşı çıkılabileceğini söyledi. - ZONGULDAK