Teşvikle Aldığı 8 Koyunu Zehirlenip Telef Oldu

Bursada, 'Genç Çiftçi Destekleme Projesi'nden yararlanarak 40 koyun alan Ayşe Ulusay'ın 8 koyunu, iddiaya göre meraya bırakılan atıkları yiyince zehirlenerek telef oldu. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, koyunların zehirlenme nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

HAYVANLARIN CAN ÇEKİŞTİĞİNİ FARK ETTİ

İnegöl'ün Kayapınar mahallesinde oturan Ayşe Ulusay, 15 gün önce 10 küçük başlık sürüsünü genişletmek amacıyla 'Genç Çiftçi Destekleme Projesi'nden yararlanarak 40 koyun aldı. Ayşe Ulusay'ın, 50 küçükbaştan oluşan sürüsünü eşi Ali Ulusay, dün mahalle yakınlarındaki meraya götürerek otlattıktan sonra akşamüzeri ağıla kapattı. Sabah saatlerinde koyunları meraya çıkarmak için ağıla gelen Ali Ulusay, sürü içerisindeki bazı hayvanların can çekiştiğini fark edince durumu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

8 KOYUN TELEF OLDU

Ağıla gelen Veteriner, telef olan 8 koyundan laboratuar incelemesi için örnekler aldı. İlk incelemelere göre zehirlendikleri teşhis edilen koyunlardan alınan numuneler incelenmek üzere Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü laboratuarlarına gönderildi. Diğer koyunların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

''GEÇEN YILDA AYNI OLAYI YAŞADIK''

Destekleme projesiyle aldığı koyunların telef olmasına üzülen Ayşe Ulusay, destek beklediklerini belirtirken, Ali Ulusay da, dün koyunların köye yakın meraya götürdüğünü kaydederek, "Oraya atık bırakılmış sanırım. Hayvanlar yiyince telef oldular. Geçen yılda aynı olayı yaşadık, 5 tane küçükbaş hayvanımız telef olmuştu. Zehirlenme olduğu söyleniyor." dedi.