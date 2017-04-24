Testıstanbul 2017 Uluslararası Yazılım Test Konferansı

7 yıldır Doğu Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük yazılım test konferansı olmayı sürdüren Uluslararası TestIstanbul Konferansı dünyaca ünlü konukları ağırlamak için kapılarını açmaya hazırlanıyor.



Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük yazılım testi konferansı olan Uluslararası TestIstanbul Konferansı, 8. yılında da dünyaca ünlü uzmanları ağırlayacak. Konferans, 25 Nisan 2017 tarihinde Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecek. Katılımın ücretli olduğu Uluslararası TestIstanbul Konferans biletlerini ISTQB sertifikası sahipleri yüzde 20 indirimli alabilecekler.



TTB (Turkish Testing Board, Yazılım Test ve Kalite Derneği) Başkanı Koray Yitmen'in açılış konuşması ile başlayacak konferansta ayrıca sektör tarafından merakla beklenen Türkiye Yazılım Kalite Raporu 2017/18 sonuçları açıklanacak. Sektörün güncel durumunu ortaya koyan ve gelecek öngörülerinde bulunan rapor sonuçları katılımcılara dağıtılacak.



Tüm konuşmaların İngilizce ve Türkçe simültane çeviri ile takip edilebileceği konferans hakkında daha detaylı bilgi almak için http://testistanbul.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Renaissance İstanbul Bosphorus Hotel



Mekan Adresi : Barbaros Bulvarı No: 145



Başlangıç Saati : 25.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 18: 00: 00



Kategori : TestIstanbul 2017 Uluslararası Yazılım Test Konferansı



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır