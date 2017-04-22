Testi Ailesi

Çocuk kalan herkese dokunan sıcacık bir hikayesi olan Testi Ailesi 22 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Sahnesi'nde çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

Testi Ailesi

Çocuk kalan herkese dokunan sıcacık bir hikayesi olan Testi Ailesi 22 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Sahnesi'nde çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor...

Testi Ailesi Anadolu toprakarından doğan bir hikaye. Çocukların kalbine merdiven dayayan sıcacık bir oyun. Oyunun kurgusu çocukları etkilediği gibi anne ve babalar içinde oldukça eğlenceli olacak şekilde tasarlandı. Bu anlamıyla çocuk oyunu olmanın dışında, çocuk merkezli bir çocuk oyunu...

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : İzmir AKM Yunus E.

Mekan Adresi : Mithat Paşa Cad. No: 92/A

Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Testi Ailesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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