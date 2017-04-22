Çocuk kalan herkese dokunan sıcacık bir hikayesi olan Testi Ailesi 22 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Sahnesi'nde çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor...



Testi Ailesi Anadolu toprakarından doğan bir hikaye. Çocukların kalbine merdiven dayayan sıcacık bir oyun. Oyunun kurgusu çocukları etkilediği gibi anne ve babalar içinde oldukça eğlenceli olacak şekilde tasarlandı. Bu anlamıyla çocuk oyunu olmanın dışında, çocuk merkezli bir çocuk oyunu...



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : İzmir AKM Yunus E.



Mekan Adresi : Mithat Paşa Cad. No: 92/A



Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Testi Ailesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır