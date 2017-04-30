Test Event

Detaylar : İl : İstanbulİlce : BeyoğluMekan : İstanbul ModernMekan Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. Liman İşletmeleri SahasıBaşlangıç Saati : 30.04.2017 21: 00: 00Bitiş Saati : 30.04.2017 23: 00: 00Kategori : test eventTür : KonserÜcretlimi? : Hayır.

Test Event

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : İstanbul Modern

Mekan Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. Liman İşletmeleri Sahası

Başlangıç Saati : 30.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 23: 00: 00

Kategori : test event

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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