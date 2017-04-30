Test Event
Detaylar : İl : İstanbulİlce : BeyoğluMekan : İstanbul ModernMekan Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. Liman İşletmeleri SahasıBaşlangıç Saati : 30.04.2017 21: 00: 00Bitiş Saati : 30.04.2017 23: 00: 00Kategori : test eventTür : KonserÜcretlimi? : Hayır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : İstanbul Modern
Mekan Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. Liman İşletmeleri Sahası
Başlangıç Saati : 30.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 23: 00: 00
Kategori : test event
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io