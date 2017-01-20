Tespih Koleksiyonu Çalan Zanlılar Tutuklandı

Çorum'da bir evden 83 adet tespih ile saat, tüfek, kılıç ve hançer çalan 2 kişi, tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karaca köyünde yaşayan Hasan K. evindeki tespih koleksiyonu ile bazı eşyaların çalındığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığına müracaat etti.



Jandarma tarafından yapılan araştırmada, evden çalınan eşyalar arasında bulunan kılıcın, Y.A. ve A.A. tarafından kent merkezinde av malzemeleri satan bir iş yerine satıldığı belirlendi.



Ekiplerce yakalanan şüphelilerin evinde yapılan aramada, Hasan K'ye ait 83 adet tespih, 8 adet saat ile tüfek ve hançer ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.