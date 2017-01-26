Tesob Başkanı Kara: "Aracılar Devreden Çıkacak, Sebze ve Meyve Ucuzlayacak"

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESOB) Başkanı Metin Kara, sebze ve meyve satışlarında aracıların sistemden el çekmesiyle fiyatların düşeceğini söyledi.



Meyve ve sebze fiyatlarındaki artışa çeşitli önlemler almak üzere başlatılan çalışmalar esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. Yeni düzenlemelerin hem üretici hem de tüketicinin mağduriyetini gidereceğini belirten TESOB Başkanı Metin Kara, getirilecek uygulamalarla sebze ve meyve fiyatlarının makul seviyelere ineceğini kaydetti.



Kara, "Sebze ve meyve satışlarındaki aracıların sistemden el çektirilmesiyle fiyatların makul seviyelere ineceğine inanıyoruz. Tarlada 1 liraya olan domatesi biz pazardan 8 liraya alıyorsak burada bir yanlışlık var. Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli uyarıları yaparak Tarım Bakanlığını göreve çağırmıştı. Biz de bu sürecin takipçisi olacağız. Hem üreticinin hem de tüketicinin haklarını sonuna kadar koruyacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON