Tesob Başkanı Bekçi'den Fransız Siyaset Bilimciye Tepki

Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Mehmet Bekçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile alakalı skandal sözler sarf eden Fransız siyaset bilimciye tepki gösterdi.



TESOB Başkanı Mehmet Bekçi, Fransız siyaset bilimi uzmanı Philippe Moreau Defarges'ın 16 Nisan'dan sonra hukuki yolların kapandığını iddia ederek çözümün iç savaş ya da Erdoğan'ın öldürülmesi yönündeki söylemlerini eleştirdi.



Başkan Bekçi, Philippe Moreau Defarges'in açıklamalarının basit bir düşünce açıklaması niteliğinde olmadığını ve belirtilen suça azmettirme niteliğinde olduğunun açık bir gerçek olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir ülkedir, içte ve dışta Türkiye'mizin iyiliğini istemeyen bölücü terör örgütleri ile iç içe çalışarak ülkemize bir takım yaptırımlar yaptırmak düşüncesi ile birlik ve beraberliğimizi bozmaya teşebbüs etmeleri ve bu yönde faaliyet içerisinde olmaları bizleri daha da güçlendirecektir. Etnik yapısı, siyasi görüşü, dünya görüşü farklı olanlar, söz konusu Türkiye olduğunda; Türk ve Türkiye ekseninde birleşirler. Bunu dün ispat etmiştik bugün de ispat ederiz" dedi.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Milleti'nin büyük çoğunluğunun tercih sebebi olduğunu dile getiren Bekçi,"Hiç kimse, hiçbir güç bırakın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı,Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan küçüğünden büyüğüne hiçbir ferdine dahi bu cümleleri kuramaz. Buna müsaade etmemiz söz konusu bile olamaz. Türkiye'nin aleyhinde olanlar bedel ödemeye hazır olsun" diye konuştu. - TOKAT