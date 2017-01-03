Tesla Model X'e "Hızlanma" Davası!

Model X sahibi Ji Chang Son, Cuma günü Tesla'ya açtığı dava ile aracın garajında park ederken, aniden hızlandığını iddia etmekteydi. Kaliforniya Merkez Bölgesi'ndeki ABD Bölge Mahkemesinde açılan dava, Reuters'ın söylediğine göre "ürün sorumluluğu, ihmal ve garanti ihlali iddiaları ile belirtilmemiş hasar ödemesi" istemekte.



Davada belirtilene göre Son'un Model X aracı garaja park edilirken "aniden tam güçte hızlanmaya başladı." İleri doğru atılan araç "garajın iç duvarını geçerek, duvardaki birkaç ahşap destek kolonunu ve bir çelik lağım borusunun yanı sıra çeşitli diğer şeyleri kırarak, davacının oturma odasında durdu." Kaza sonrası hem sürücü hem de yolcular yaralanmıştı.



Ayrıca dava, Elon Musk'ın bir zamanlar "üretilmiş olan en güvenli SUV" olarak tanımladığı araç için bir toplu dava statüsü de aramakta. Dava, National Highway Traffic Safety Administration'ın veri tabanında benzer yedi şikayetin daha bulunduğunu belirtmekte. Eylül ayında da ulaşım sitesi Electrek, Model X sahiplerinden gelen çeşitli "istenmeyen ani hızlanma" iddialarını belirtmişti. Tesla, her kazanın kayıtlarını incelediğini ve sürücünün hatalı olduğunu söylemekte.



Elektrikli araba üreticisi, Son'un iddiaları konusunda da benzer bir tutuma sahip. Tesla, Cuma günü Reuters'a yaptığı açıklamada Son'un iddiaları hakkında "detaylı bir inceleme yaptığını" belirtmekteydi: "Araçtan alınan veriler de dahil olmak üzere kanıt, kazanın sebebinin Bay Son'un gaz pedalına sonuna kadar basmasının sonucu oluştuğunu göstermekte."