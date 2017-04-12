Tesla Model 3 Yakalandı!

CARMEDYA.COM – Elon Musk, Model 3'ün üretimine Temmuz ayında başlayacaklarını bildirmişti. Ancak trafikte kameralara yansıyan bir model kafalarda soru işareti bıraktı. Prototip olan bu model, üretim öncesi test sürüşlerinde yakalandı. Modelin tasarımı 12 ay önce tanıtılan konsept model ile neredeyse benzer. Mini Model S olarak da adlandırılabilen bu otomobil, tasarım konusunda yine diğer modeller gibi iddialı.



Model 3'ün fiyatları konusunda da çeşitli söylentiler var. 35.000 $ seviyesinde başlaması beklenen fiyatlar 50.000 dolar seviyesine çıkabilir. Bu fiyat artışında geliştirilmiş Otopilot ve daha büyük bir pil sisteminin etkisi büyük.



