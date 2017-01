Tesla İçin Çok İyi Bir Haber!

NHTSA (US National Highway Traffic Safety Administration) açıklamasına göre Tesla, Autopilot özelliğine Autosteer özelliği eklendiğinden beri, araçlarının kaza oranı yaklaşık yüzde 40 düşmüş durumda. Bu rapor, NHTSA'nın 2016 yılındaki bir sürücünün hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kaza incelemesini sonlandırması ile beraber sunulmakta. Ajans, bu kazada Tesla'nın herhangi bir suçunun bulunmadığını ve Otomatik Acil Fren sisteminde veya Autopilot özelliğinde herhangi bir tasarım veya performans sorunu saptanmadığını söylemekte. Bu yüzden de Tesla'nın araçları geri çağırmasına gerek kalmamış oluyor.



Autosteer, Autopilot'un kalbinde bulunmakta ve sınırlı erişime sahip yollar ile otobanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış. Özellik, 2015 yılında sunulmuştu ve Tesla araçlarının öne bakan kameraları, radarları ve ultra-sonik algılayıcıları kullanarak şerit işaretlerini ve diğer araçların varlığını fark ederek, şeridin ortasında kalmasını sağlıyor.



NHTSA, sistemin eksikliklerini duyurmak için Tesla'nın çabalarına dikkat çekerken, Tesla'nın kullanım kılavuzunda ve diğer pek çok yerde sürücülerin mutlaka direksiyonun kontrolünü ellerinde tutmaları gerektiğini ve Autosteer kullanılırken aracın kontrolünü ellerine almaya her an hazır olmaları gerektiğini duyurduğunu belirtmekte. Ayrıca Autosteer sisteminde kullanıcı için sesli ve görsel uyarılar da bulunmakta.



Raporda belirtilene göre Tesla, sürücü dikkatsizliği gibi etkenleri de Autopilot gelişimi sırasında dikkate aldı ve güncellemeler ile sürücülerin kontrolü her an eline alabilmesini garantilemeye çalıştı.



NHTSA'nın 2016 yılındaki ölümlü kaza için raporunda, kazanın "en azından yedi saniye" süren bir "uzun dikkatsizlik süreci" içerdiği söylenmekte. Raporda, sürücünün önündeki traktör römorkunu görmemesi için kazadan önce en azından o kadar uzun bir süre dikkatsiz olması gerekmekteydi.



NHTSA'nın raporu, Autopilot'un kaza oranını düşürdüğünün kanıtı olarak diğer araba üreticilerinin de otonom sürüş özelliklerini sunması için bir tetikleyici olabilir. Ancak yine de NHTSA ve Tesla, sürücülerin dikkatlerini yolda tutmaları gerektiğini ve aracın kontrolünü almaya her an hazır olmaları gerektiğini hatırlatmaya devam ediyor...