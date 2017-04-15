Tesla Elektrikli Kamyon Üretmeye Başlıyor

Elektrikli otomotiv üreticisi Tesla'nın baş yöneticisi Elon Musk, Eylül ayında piyasaya elektrikli kamyon çıkaracaklarını açıkladı.



Musk, ayrıca 18-24 ay arası bir süreçte elektrikli pikap da üreteceklerini duyurdu.



Milyarder iş insanı geçen yıl, Tesla'nın otomobil üretiminin ötesine geçmek istediğini söylemişti. Analistler ise şirketin aşırı talep karşısında siparişleri yetiştirememesinden endişeli.



Tesla'nın orta fiyatlı Model 3 aracı 400 bin adet ön sipariş almış ve şirketin hisselerinde büyük artış sağlamıştı. Tesla Pazartesi günü de ABD'nin en değerli otomobil üreticisi haline geldi.



Siparişleri yetiştirememe çekincesine rağmen yatırımcılar Musk'ın büyük hedeflerini gerçekleştirebileceğine inanıyor.