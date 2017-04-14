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Tesla Elektrikli Kamyon Üretiyor
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Tesla Elektrikli Kamyon Üretiyor

Milyarder işadamı Elon Musk, Tesla'nın elektrikli kamyon ve pikap üretimine başlayacağını duyurdu.

Tesla Elektrikli Kamyon Üretiyor

Milyarder işadamı Elon Musk, Tesla'nın elektrikli kamyon ve pikap üretimine başlayacağını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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