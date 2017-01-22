Tesla Dolu Bataryayla 540 Km Gidiyor

Elektrikli otomobillerin en büyük sorununun menzil olduğunu önceki haberlerimizde dile getirmiştik. Üretilen çoğu elektrikli otomobiller ortalama 200 kilometre menzile sahip. Hatta ülkemizde satılan Renault Zoe'nin tam dolu batarya ile ortalama 120 kilometre yol yapabildiği biliniyor. 100 kWh bataryası bulunan Tesla Model S 100D ise, tam dolu batarya ile 540 kilometre yol gidebiliyor.

RENAULT 400 KM MENZİLE ÇIKABİLİYOR

İşte bu nedenle üreticiler batarya teknolojisi üzerine ağırlık verdi. Tesla Nevada eyaletinde Gigafactory ismini verdiği batarya fabrikasını inşa ediyor. Diğer firmalar da sahip olduğu menzili artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda Renault, Zoe'de kullandığı yeni batarya sistemiyle menzilin 400 kilometreye çıktığını duyurmuştu.

TESLA 540 KM MENZİLLE REKOR KIRDI

Yine de bu alanda en iyi performansın Tesla Model S'e ait olduğunu biliyoruz. Tesla Model S 90D'de kullanılan 90 kWh batarya, yaklaşık 470 kilometre menzil sunuyor. İşte Tesla şimdi yeni nesil 100 kWh'lık batarya ile bu performansını geliştirdi. Model S 100D'nin tam dolu batarya ile yol alabildiği mesafe tam 540 kilometre. Bu performans günümüz şartlarında elektrikli otomobiller için bir hayli iyi. Zira elektrikli otomotiv sektörü geliştirilmeye açık ve yeni bir sektör.

EKONOMİ DAHA ÖN PLANDA

Diğer taraftan bildiğimiz üzere Tesla geçtiğimiz aylarda Model S'in P100D modelini piyasaya sürmüştü. Fakat bu model performans odaklı olduğu için sunduğu 500 kilometreydi. Model S 100D'de ise performanstan ziyade ekonomi göz önünde tutulmuş. Böyle Tesla, en uzun menzile sahip otomobili piyasaya sürmüş oldu.

Tesla Model S 100D'nin teknik verileri şu şekilde:

> 100 kWh batarya

> 250 km maksimum hız

> 540 km maksimum menzil

> 0-100 km/s performansı 4.2 saniye