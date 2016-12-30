Tesla Ceo'su, Kafayı Tünellere Taktı!

Trafiğe sıkışmak insanı gerçekten çileden çıkarabiliyor. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'da bu durumdan muaf değil.



Geçtiğimiz Cumartesi günü trafikte sıkışıp kalan Musk, bu duruma hemen bir çözüm bulmaya karar verdi ve kendini Twitter'a attı. "Bu trafik bana kafayı yedirtecek. Bu gidişle bir tünel kazma makinesi yapıp trafiğin altından geçeceğim..."



Yaklaşık bir saat sonra tweet'lemeye devam eden Musk "ismini 'Sondaj Şirketi' koyacağım, ama Las Vegas'ta zaten bir Sondaj Şirketi var." İngilizcede sondaj kelimesinin karşılığı olan "boring" aynı zamanda "sıkıcı" anlamına geliyor, yani bu tweet'teki ironi oranı gayet yüksek.



Musk yılmadan tweetlemeye devam etti: "Sondaj, evet bizim işimiz bu."



Saat sabah 7: 17'ye geldiğinde şu tweet'i attı: "Bunu gerçekten yapacağım."



Tesla ve SpaceX'in trafiğe çözüm için çalışacağını düşünmek içinize su serpiyor olabilir ama trafiğin altından tünel kazmanın bir çok teknik zorluğu var ve Musk'ın bu konuda ciddi olduğunu düşünmüyoruz. Ancak Musk bu olayın ardından Twitter öz geçmiş açıklamasını da güncelledi ve kafaları iyice karıştırdı: "Tesla, SpaceX, tüneller, ve yapay zeka."