Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Tesla ABD'nin En Değerli Otomotiv Firması Oldu
Ara
BİST 91.240 %0,00
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,30 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Tesla ABD'nin En Değerli Otomotiv Firması Oldu

Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, ABD'nin piyasa değeri en yüksek otomotiv firması oldu.

Tesla ABD'nin En Değerli Otomotiv Firması Oldu

Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, ABD'nin piyasa değeri en yüksek otomotiv firması oldu.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Elektrik Enerjisi, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Nicola Tesla, Californiya, Kaliforniya, Amerika, Enerji