Tesla, 53 Bin Aracını Servislere Geri Çağırdı
Tesla, el frenlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle Model S ve Model X serisi 53 bin aracını servislere geri çağırdı.
Tesla, el frenlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle Model S ve Model X serisi 53 bin aracını servislere geri çağırdı.
Kaynak: Dunya.com
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