Teskon-Sodex 2017

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen TESKON-SODEX 2017 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Teskon-Sodex 2017

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen TESKON-SODEX 2017 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal ve Güneş Enerji Sistemleri Ekipmanları şeklindedir.

Düzenleyici: Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş.

Konusu: Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, Pompa, Vana,

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bayrakli

Mekan : Tepekule Fuar ve Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Anadolu Cd Turan Mh. no: 40

Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00

Kategori : TESKON-SODEX 2017

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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