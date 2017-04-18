Teskon-Sodex 2017
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen TESKON-SODEX 2017 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen TESKON-SODEX 2017 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal ve Güneş Enerji Sistemleri Ekipmanları şeklindedir.
Düzenleyici: Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş.
Konusu: Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, Pompa, Vana,
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bayrakli
Mekan : Tepekule Fuar ve Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Anadolu Cd Turan Mh. no: 40
Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Kategori : TESKON-SODEX 2017
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io