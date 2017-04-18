Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen TESKON-SODEX 2017 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal ve Güneş Enerji Sistemleri Ekipmanları şeklindedir.



Düzenleyici: Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş.



Konusu: Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, Pompa, Vana,



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bayrakli



Mekan : Tepekule Fuar ve Kongre Merkezi



Mekan Adresi : Anadolu Cd Turan Mh. no: 40



Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00



Kategori : TESKON-SODEX 2017



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır