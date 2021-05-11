Teşkilat 10. bölüm izle Teşkilat 11. bölüm fragmanı izle! TRT1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle!

Teşkilat 10. bölüm izle! Teşkilat 11. bölüm fragmanı izle! Teşkilat dizisinin 10. bölümü ardından Teşkilat 11. bölüm fragmanı da yayınlandı. TRT1'de yayınlanan Teşkilat 11. bölüm fragmanı izle! Teşkilat son bölüm özeti! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? TRT1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle!

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TEŞKİLAT 10. BÖLÜM FULL İZLE!

Teşkilat dizisi TRT1 ekranlarında 10. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 10. bölümün ardından şimdi de Teşkilat 11. bölüm için araştırmalarına başladılar. Teşkilat11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Teşkilat11. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat11. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TEŞKİLAT 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Teşkilat dizisinin 11. bölüm fragmanı henüz yayınlamadı. 16 Mayıs Pazar günü ekranlara gelecek 11. bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde yer alacak. Haberimizi takip edebilirsiniz.

TEŞKİLAT 10. BÖLÜM İZLE

Teşkilat 10. bölüm izlemek için tıklayınız!

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkıyor.

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır. Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!

OYUNCULAR

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl