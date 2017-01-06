Teski Yönetim Kurulu Toplantısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (TESKİ) Genel Müdürlüğü'nün haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemi oluşturan konular görüşüldü. TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Başkan Albayrak'a Teski'nin Tekirdağ genelinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Toplantıda ayrıca TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve diğer yetkililer tarafından Başkan Albayrak'a sunum yapılarak brifing verildi. - TEKİRDAĞ